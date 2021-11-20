لليوم الثاني.. تعطيل الدراسة غدًا في مدارس الإسكندرية بسبب سوء حالة الطقس (صور)

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وقال إنه يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

لليوم الثانى .. تعطيل الدراسة غداً في المدارس والمعاهد الأزهرية بالإسكندرية لسوء الطقس (صور)

لليوم الثانى .. تعطيل الدراسة غداً في المدارس والمعاهد الأزهرية بالإسكندرية لسوء الطقس (صور)

لليوم الثانى .. تعطيل الدراسة غداً في المدارس والمعاهد الأزهرية بالإسكندرية لسوء الطقس (صور)

لليوم الثانى .. تعطيل الدراسة غداً في المدارس والمعاهد الأزهرية بالإسكندرية لسوء الطقس (صور)