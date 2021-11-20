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تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 2292 حالة خلال أعمال قافلة طبية بالمنيا

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تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 2292 حالة خلال أعمال قافلة طبية بالمنيا تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 2292 حالة خلال أعمال قافلة طبية بالمنيا

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الخياري بمركز أبوقرقاص، خلال يومي 17 و18 من نوفمبر الجاري، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2292 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، إذ تم توقيع الكشف الطبي على 421 حالة جراحة، 600 حالة أطفال، 208 باطنة، 23 قلب، 127 نساء، 102 اسنان، 272 جلدية، عدد 70 تنظيم اسرة ؛عدد 261 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل عدد 177 تحاليل مختلفة وعمل 62 حالة موجات صوتية وعمل 10 حالة رسم قلب وعمل 4 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 126 متردد وتم إجراء خلع اسنان لعدد 6 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 57 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 97 متردد.

المصرى اليوم

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