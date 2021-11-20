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مشاجرة عنيفة في فرع «فودافون».. والشركة ترد: «لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء»

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مشاجرة عنيفة في فرع «فودافون».. والشركة ترد: «لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء» مشاجرة عنيفة في فرع «فودافون».. والشركة ترد: «لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء»

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة عنيفة أشبه بـ«خناقات الشوارع» داخل فرع فودافون، دون ذكر أي تفاصيل، إذ أظهر الفيديو صفع العاملين بفرع الشركة لأحد العملاء.

وردّت فودافون على الواقعة، إذ نشرت خدمة العملاء رد الشركة في التعليقات على الفيديو المُنتشر، وقالت: «مشادة بين الطرفين وتطاول بالأيدي، تم تحرير محضر وتم التصالح ما بين الأطراف والاعتذار بين الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة، إدارة فودافون لا تقبل بأي تجاوزات في حق العملاء تحت أي ظرف وجارٍ التحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة».

مشاجرة داخل فودافون
مشاجرة داخل فودافون

المصرى اليوم

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