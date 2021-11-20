ضبط متهم جمع 3 ملايين جنيه مدخرات العاملين بدولة عربية في سوهاج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، وشقيقه «يعمل بإحدى الدول العربية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، إذ يقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بسوهاج وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ نحو 3 ملايين جنيه.