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كشف حقيقة اصطدام قطار بسيارة نقل بالفيوم

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كشف حقيقة اصطدام قطار بسيارة نقل بالفيوم كشف حقيقة اصطدام قطار بسيارة نقل بالفيوم

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تعطل سيارة نقل حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وتمكن سائق أحد القطارات من التوقف دون الاصطدام بها.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سيارة نقل تابعة لإحدى شركات التجارة.

وتبين أنه حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بطريق أسوان –الواحات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة تعطلت على شريط السكة الحديد، وحال مشاهدة سائق القطار للسيارة توقف بالقطار دون الاصطدام بها، وتمكن قائد السيارة بمساعدة الأهالى من دفع السيارة بعيداً وإستكمال القطار مسيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.

وتم التواصل مع الشركة وحضر مدير حسابات بالشركة وبصحبته السيارة، وأفاد بأن قائد السيارة محل الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم جارى ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.

المصرى اليوم

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