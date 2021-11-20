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صور الأقمار الصناعية تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال ساعات.. و تحذير عاجل من الأرصاد

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صور الأقمار الصناعية تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال ساعات.. و تحذير عاجل من الأرصاد صور الأقمار الصناعية تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال ساعات.. و تحذير عاجل من الأرصاد

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كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الأسقرار في الطقس ودرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وارجعت ذلك إلى وجود منخفض على مسطح البحر المتوسط، يتزامن مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلومترات من سطح الأرض.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المنخفض تسبب في حالة من عدم الاستقرار في الطقس ودرجات الحرارة التي ترتب عليها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط في حركة الرياح، بدأت من مساء أمس الجمعة على محافظة الإسكندرية مصاحبة للبرق والرعد.

وأضافت أنَ محافظات مرسى مطروح وكفر الشيخ والبحيرة انضمت إلى محافظة الإسكندرية تقلبات حالة الطقس وسقوط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، وامتدت إلى الغربية والشرقية محافظات وسط الدلتا.

وتوقعت عضو هيئة الأرصاد استمرار سقوط الأمطار حتي صباح غدا الأحد من متوسطة إلى غزيرة ورعدية في شمال ووسط الدلتا، على ان تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والجيزة وبعض المناطق شمال الصعيد، ومصاحبه بتغيرات في حالة الطقس ودرجات الحراراة.

الأرصاد : صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء - صورة أرشيفية

وقالت هيئة العامة للأرصاد على صفحتها الرسمية عبرالتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السحب الرعدية سوف تؤثر على مناطق من الوجه البحري والدلتا بأمطار متفاوتة الشدة لتكون رعدية أحيانا.

كشفت هيئة الأرصاد أن صور الأقمار الصناعية توضح تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مدن السواحل الشمالية للبلاد التي تسبب سقوط الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة خلال اليومين المقبلين تمد إلى القاهرة الكبري، وطالبت المواطنين اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمواجهة تقلبات الطقس ودرجات الحرارة.

المصرى اليوم

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