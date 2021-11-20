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واصل البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، زيارته الرعوية لدولة جنوب افريقيا والتي بدأت في 12 نوفمبر الجاري وتختتم في 25 من الشهر ذاته.

وخلال زيارته مساء أمس التقى البابا في جوهانسبرغ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا Cyril Ramaphosa، وشكر صاحب الغبطة الرئيس على الترحيب الحار الذي خصه به، وعلى دعمه لعمل الكنيسة.

وفي لقاء بينهما تمت مناقشة عدة قضايا مثل حقوق الإنسان وحماية البيئة ومساهمة الكنيسة الإسكندرية في حياة الفئات الاجتماعية الضعيفة، وعرض غبطته على الرئيس أعمال الأبرشيات الثلاث في جنوب إفريقيا.

وبكلمات دافئة خاصة ذكر البابا ثيودوروس أيضًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفه بالزعيم السلمي، وشكره على تعاونهما المشترك في التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين، كما أشار إلى الصداقة القوية بين مصر واليونان وقبرص، ودورهم في أن يكون البحر المتوسط منطقة سلام ليس فقط بينهم بل أيضًا بين جميع الدول المطلة عليه.

وأشار الرئيس Cyril Ramaphosa، إلى صداقة جنوب إفريقيا مع جميع الدول الأفريقية بما فيها مصر وكذلك مع اليونان وقبرص، وكذلك إلى العلاقات الطيبة مع المجتمعات الأرثوذكسية.

وأعرب عن تقديره لوطنية أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في جنوب أفريقيا خلال مقاومتها لاستقلالها، كما تسلط الضوء على مساهمتها في التنوع الاجتماعي الواسع للبلاد، وكذلك تقديره واحترامه لبطريركية الإسكندرية ومشروعها التعددي الذي تؤديه في جميع أنحاء أفريقيا.

في تعبير عن التقدير والصداقة منح غبطته رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وسام الصليب الأكبر وسام القديس مرقص الرسول. كما أهداه أيقونة العذراء مريم والدة الإله.

رافق البابا ثيودوروس في زيارته كل من المتروبوليت دماسكينوس مطران يوانيبوليوس (جوهانسبرج وبروتيريا)، سفير مصر أحمد الفضلي، والمفوض السامي لقبرص أنطونيوس مندريتيس، القنصل العام لليونان في جوهانسبرغ يوانيس هاتزانتوناكيس، الاتحاد الهيليني في جنوب إفريقيا إيوانيس سبيريديس، وسكرتير المجمع المقدس الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس.

البابا ثيودوروس الثانى يلتقى رئيس جنوب إفريقيا في "جوهانسبرج" ويصف السيسي بـ"الزعيم السلمى" (صور)

البابا ثيودوروس الثانى يلتقى رئيس جنوب إفريقيا في "جوهانسبرج" ويصف السيسي بـ"الزعيم السلمى" (صور)

البابا ثيودوروس الثانى يلتقى رئيس جنوب إفريقيا في "جوهانسبرج" ويصف السيسي بـ"الزعيم السلمى" (صور)