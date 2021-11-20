تعرف على موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية

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تلقى نادي بيراميدز تأكيدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، «كاف»، بشأن موعد مباراته أمام إيه إي مانياما بطل الكونغو في إياب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تقام بالقاهرة، وكذلك الإعلان عن طاقم الحكام.

وأكد الكاف في خطابه أن مباراة الإياب ستقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في السادسة من مساء يوم ٥ ديسمبر المقبل، حيث تقام مواجهة الذهاب عصر يوم ٢٨ نوفمبر الجاري بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

ويدير مباراة الإياب بالقاهرة، طاقم حكام من الجزائر بقيادة الحكم مهدي عبيد ويعاونه محمد سيراجي المساعد الأول، ونبيل بنونة المساعد الثاني، والحكم الرابع لطفي بوكواسا.

ويراقب المباراة لويلسي جابريماكل، من إيريتريا ويراقب طاقم الحكام هشام قيراط من تونس، والدكتور محمد سلطان مراقبا للأمور الطبية المتعلقة بتطبيق إجراءات الحماية من فيروس كورونا.