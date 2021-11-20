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تدريبات استشفائية للشناوي وأشرف وبانون في الأهلي

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تدريبات استشفائية للشناوي وأشرف وبانون في الأهلي تدريبات استشفائية للشناوي وأشرف وبانون في الأهلي

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أدى محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية خفيفة على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت التدريبات الاستشفائية في إطار البرنامج الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة المقاولون أمس وفي إطار التحضير البدني للمرحلة المقبلة.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة تأهبا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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