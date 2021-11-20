مخطط أحمال الأهلي يقود تدريبات بدنية مكثفة للاعبين

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قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الصباحي اليوم السبت.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على المقاولون أمس وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها على معلول من الناحية اليسرى.