تعرف على موقف محمد صلاح من المشاركة اليوم مع ليفربول أمام أرسنال

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي ليفربول مع آرسنال، مساء اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع بـ22 نقطة، بينما يأتي آرسنال في الترتيب الخامس بـ20 نقطة.

ووفقًا لموقع «هو سكورد»، فإن التشكيلة المتوقعة لليفربول وآرسنال، كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كونستانتينوس تسيميكاس- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ألكسندر أرنولد.

الوسط: تياجو ألكانتارا- فابينيو- أليكس تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح.

ليتاكد قيادة النجم المصري لهجوم الريدز عقب عودتة من المشاركة مع منتخب مصر في التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل

فيما يخوض أرسال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: تومياسو- بن وايت- جابرييل- كيران تيرني.

الوسط: توماس بارتي- ألبرت لوكونجا- بوكايو ساكا.

الهجوم: مارتن أوديجارد- بيير إيميريك أوباميانج- سميث رو.