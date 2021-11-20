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اليوم.. انطلاق الاسبوع الثامن لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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اليوم.. انطلاق الاسبوع الثامن لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد» اليوم.. انطلاق الاسبوع الثامن لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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تنطلق عصر اليوم السبت، مباريات الاسبوع الثامن لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا بـ«دوري المظاليم» حيث يلتقي المدينة المنورة مع شباب طامية، وأسوان مع بني سويف، وقنا مع بترول أسيوط، تليفونات بني سويف مع ملوي، البداري مع ديروط، والمنيا مع الفيوم، وسوهاج مع الألمنيوم، والإعلاميين مع كيما أسوان .

يتصدر أسوان المسابقة برصيد 18 نقطة، بينما يأتي كيما أسوان والمنيا في المركزين الثاني والثالث ..

تقام المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا بملاعب الفرق الأولي .

المصرى اليوم

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