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عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد كهربا من مباريات الأهلي الأخيرة

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عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد كهربا من مباريات الأهلي الأخيرة عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد كهربا من مباريات الأهلي الأخيرة

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كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سبب استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا، من قائمة الفريق الأحمر في آخر مباراتين بالدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ: «لا يوجد أي أزمات حول كهربا».

وأضاف: «اللاعب يتدرب بمنتهي الجدية في الفترة الأخيرة».

وزاد: «استبعاده من قائمة الأهلي في المباراتين الأخيرتين، هو قرار فني من قبل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني».

وفي سياق آخر، أكد عبدالحفيظ أن جميع مباريات الدوري صعبة، مرجعا ذلك إلى ضغط المواجهات وقوة المنافسة.

وختم: «هناك فرق في منتهى القوة بالدوري المصري، دعمت صفوفها بلاعبين رائعين، ومن المبكر الحديث عن المنافسة على اللقب».

المصرى اليوم

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