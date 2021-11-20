مياه أسيوط : رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

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أعلن اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن استعداد الشركة لمواجهة موسم الأمطار، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتوقعات هطول السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة أي طوارئ.

وأكد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاهزية المعدات وشفاطات وسيارات كسح المياه التعامل الفورى مع أي تجمعات، مشيرا إلى أنه في ظل توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فإن كافة معدات الشركة جاهزة للتعاون مع الشركات التي تشهد محافظاتها سقوط أمطار غزيرة.

وأضاف «درة» أنه تم تشكيل لجنة من مسؤولي الشركة لإدارة الأزمات والكوارث، وتم رفع درجة التأهب القصوى بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرفة عمليات الشركة وغرفة عمليات المحافظة، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات على جميع مواقع العمل وفقا لخطة الانتشار.