ضبط 3511 مخالفة مرورية في حملة على الطرق بالقليوبية

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ضبطت الإدارة العامة لمرور القليوبية 3511 مخالفة مرورية خلال حملة قامت بها لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة على الطرق واخطرت النيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية إخطارا بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور لضبط المخالفات على الطرق اسفرت عن ضبط 3511 مخالفة مرورية متنوعة، منها 1036 انتظارا خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية وضبط 33 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة و38 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز 11 دراجة غير مرخصة وتحرير 18 مخالفة ملصقات و490 تصالح فوري وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 24500 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 30 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 21 رخصة تسيير وقيادة وتحصيل 2700 جنيها مصالحات.