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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والبيئة، بشأن المقالب العشوائية وما تمثله من مخاطر كبيرة على الصحة العامة.

وقال «محسب» في طلبه إن القـانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تضمن نصوص واضحة وصريحة حول غلق المقالب العشوائية، حيث نص على«تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

وأضاف :«الفترة الأخيرة شهدت إطلاق وزارتى التنمية المحلية والبيئة مبادرة لرصد ومحاربة تلك المقالب من أجل القضاء عليها، وعلى الرغم من ذلك مازالت بعض المحافظات تشهد انتشار المقالب العشوائية التي يكون لها نصيب كبير في تلوث البيئة وإصابة المواطنين بالأمراض أبرزها أمراض الصدر».

وتابع أن هذه المقالب غير حاصلة على تصريح من وزارة البيئة وتعمل بشكل عشوائي ومخالف، مما تسبب في ظهور السحب السوداء وتعدد شكاوى من الأهالي من تعرضهم للاختناق وضيق في التنفس خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.

وأكد «محسب» على ضرورة اتباع الطرق البيئية الصحيحة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها، والقضاء على المقالب العشوائية من خلال خطة واضحة وصريحة بجدول زمنى للانتهاء من هذه الظاهرة السلبية، واستخدام طرق بيئية آمنة للتخلص من القمامة بدلا من الحرق الذي يتسبب في السحابة السوداء، وضرورة فتح خط مباشر بين المواطنين والوزارة لرصد المخالفات من خلال توثيق المخالفات وتصوير السيارات التي تلقى بالقمامة في الأماكن غير المخصصة لها لتوقيع عقوبات صارمة ومن ثم بداية نهاية المقالب العشوائية والتحول لبيئة نظيفة.