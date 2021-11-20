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فوجئ بوجود والدته في اخضان ابن الجيزان.. تفاصيل اعترافات شاب بطعن عامل بالجيزة

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فوجئ بوجود والدته في اخضان ابن الجيزان.. تفاصيل اعترافات شاب بطعن عامل بالجيزة فوجئ بوجود والدته في اخضان ابن الجيزان.. تفاصيل اعترافات شاب بطعن عامل بالجيزة

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عاد الشاب مبكرا من عمله وعند دخوله المنزل، شعر بوجود أصوات غريبة تخرج من غرفة نوم والدته، فأسرع الشاب نحو غرفة النوم بعد أن تأكد أن والده مازال في العمل ليفاجئ بوجود شاب غريب في أحضان والدته ودون تردد سدد له عدة طعنات فسقط على الأرض قتيلا وفرت الأم من المنزل هاربه إلى أسرتها.

كانت الأدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا من والد الشاب، بانه تلقي اتصالًا هاتفيا من أبنه أكد أنه عقب عودته إلى المنزل شاهد شابا مع والدته داخل غرفة نومها فقتله، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قررت النيابة العامة، نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم لكشف سبب الوفاة، وتم القبض على الابن المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا لشرفه، وقال انه لأحظ منذ فترة الابتسامات والنظرات بين والدته وأحد الشباب يسكن في العقار المجاور لذلك قررت أن أرجع إلى المنزل فجأة أثناء انشغال والدي في عمله.

- صورة أرشيفية

تمكنت المباحث القبض على والدة الشاب التي اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بالمجني عليه منذ عدة سنوات، وأنه كان يحضر إلى المنزل وقت وجود زوجها وابنها في في العمل، وقالت يوم الحادث فوجئت بنجلها يدخل عليهما فاعتدى على عشيقها بطعنات حتى الموت.

وجهت النيابة لوالدة الشاب تهمة الزنا مع المجني عليه، ووجهت إلى ابنها تهمة القتل العمد، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الحادث والاستماع إلي أقوال الزوح المجني والد المتهم.

المصرى اليوم

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