أخبار عاجلة

الكشف علي ١٤٤٤ حالة خلال قافلة طبية مجانية بقوص -
تعرف على شروط تمتع المشروع الاستثماري بالحوافز الخاصة وفقا للقانون -
خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع بـ«الأهرام» -
مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادثتي سير بطرق المنيا -
«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل 39 مصابًا بحادث مدينة العلمين -
غير متزن عقليًا يذبح «حمار خاله» في الشارع بقنا -
ضبط موظف وحدة محلية بتهمة إستغلال منصبه لمخالفة القانون بالقليوبية -
غلق جزئي لـ«طريق الواحات» لتنفيذ إنشاء كوبرى مشاه -
ماذا طلب أصغر المشاركين في حفل طريق الكباش من الرئيس؟ -
أقدم صانع عود في مصر.. توارثت المهنة أبا عن جد وعلمتها لأولادى وصناعة العود مستحيل تنقرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

تعرف على شرط نسمة محجوب لتقديم أغنية شعبية

Print
تعرف على شرط نسمة محجوب لتقديم أغنية شعبية تعرف على شرط نسمة محجوب لتقديم أغنية شعبية

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت المطربة نسمة محجوب انها استمتعت بتجربتها المسرحية مع النجم كمال ابو ريه مسرحية " دنيا حبيبتي" و انها تجربة رائعة والمسرح لون فني راقي ومن اهم الالوان فى حياة اى فنان ، واستمتعت جدا بتلك التجربة واتمني تكرارها .

وأضافت خلال حلولها ضيفة ووالدها المخرج علاء محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انا لا ارفض تقديم اغنية شعبية ولكنني انتظر كلام ولحن جيد ومستعدة لخوض التجربة ولكن من المهم ان تكون التجربة جيدة ، واضافة لي ولهذا اللون الغنائي لان لديه الملايين من عشاقه .

وعن اغاني الراب والمهرجانات قالت نسمة ان لديهم تجارب مختلفة ولكن يتميزون بالحركة دائما والجرأة ، ولا يفرق معهم نقد ولديهم احساس بالنجاح .

وقدمت نسمة محجوب خلال الحلقة اغنية بنت السلطان للنجم الكبير احمد عدوية و هى من المرات القليلة التي تغني فيها شعبي ، وكان ذلك بناء علي طلب من الاعلامي د. عمرو الليثي .

وعن حفل الموميات قالت نسمة انها تم ترشيحها من قبل المخرج الكبير هشام نزيه للمشاركة بالحفل وكنت فخورة جدا بمشاركتي في موكب نقل الموميات وكانت مسئولية كبيرة .

و اضافت خلال حلولها ضيفة ووالدها المخرج علاء محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، كنت حريصة علي الظهور بشكل مهم وقوي وكانت الحفلة "لايف "ونغني بشكل مباشر وهذا كان مصدر قلق ، لانها احتفالية عالمية وكنا شاعرين باهمية الحدث وعلي قدر المسئولية واشتغلنا بشكل قوي و دقيق ، وكانت البروفات قوية والحمد لله نجحنا واثبتنا اننا نستطيع تقديم احتفالات عالمية .

و تابعت نسمة انني قدمت ايضا اغنية خلال احتفالية ممشى بحضور رئيس الوزراء ، وفخورة بتواجدي في تلك المناسبات الوطنية .

واشارت نسمة محجوب في ختام الخلقة انها في الشهر الاخير للحمل ، وان شاء الله المولود ولد ، واعتقد انني ساغيب لفترة ليست بالطويلة ، و ساعود الي الفن والغناء مرة اخري .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادثتي سير بطرق المنيا

مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادثتي سير بطرق المنيا

أقدم صانع عود في مصر.. توارثت المهنة أبا عن جد وعلمتها لأولادى وصناعة العود مستحيل تنقرض

أقدم صانع عود في مصر.. توارثت المهنة أبا عن جد وعلمتها لأولادى وصناعة العود مستحيل تنقرض

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج

غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج

غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج