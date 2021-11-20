تعرف على شرط نسمة محجوب لتقديم أغنية شعبية

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قالت المطربة نسمة محجوب انها استمتعت بتجربتها المسرحية مع النجم كمال ابو ريه مسرحية " دنيا حبيبتي" و انها تجربة رائعة والمسرح لون فني راقي ومن اهم الالوان فى حياة اى فنان ، واستمتعت جدا بتلك التجربة واتمني تكرارها .

وأضافت خلال حلولها ضيفة ووالدها المخرج علاء محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انا لا ارفض تقديم اغنية شعبية ولكنني انتظر كلام ولحن جيد ومستعدة لخوض التجربة ولكن من المهم ان تكون التجربة جيدة ، واضافة لي ولهذا اللون الغنائي لان لديه الملايين من عشاقه .

وعن اغاني الراب والمهرجانات قالت نسمة ان لديهم تجارب مختلفة ولكن يتميزون بالحركة دائما والجرأة ، ولا يفرق معهم نقد ولديهم احساس بالنجاح .

وقدمت نسمة محجوب خلال الحلقة اغنية بنت السلطان للنجم الكبير احمد عدوية و هى من المرات القليلة التي تغني فيها شعبي ، وكان ذلك بناء علي طلب من الاعلامي د. عمرو الليثي .

وعن حفل الموميات قالت نسمة انها تم ترشيحها من قبل المخرج الكبير هشام نزيه للمشاركة بالحفل وكنت فخورة جدا بمشاركتي في موكب نقل الموميات وكانت مسئولية كبيرة .

و اضافت خلال حلولها ضيفة ووالدها المخرج علاء محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، كنت حريصة علي الظهور بشكل مهم وقوي وكانت الحفلة "لايف "ونغني بشكل مباشر وهذا كان مصدر قلق ، لانها احتفالية عالمية وكنا شاعرين باهمية الحدث وعلي قدر المسئولية واشتغلنا بشكل قوي و دقيق ، وكانت البروفات قوية والحمد لله نجحنا واثبتنا اننا نستطيع تقديم احتفالات عالمية .

و تابعت نسمة انني قدمت ايضا اغنية خلال احتفالية ممشى مصر بحضور رئيس الوزراء ، وفخورة بتواجدي في تلك المناسبات الوطنية .

واشارت نسمة محجوب في ختام الخلقة انها في الشهر الاخير للحمل ، وان شاء الله المولود ولد ، واعتقد انني ساغيب لفترة ليست بالطويلة ، و ساعود الي الفن والغناء مرة اخري .