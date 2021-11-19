بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادي الاوليمبي بالإسكندرية لاختيار مجلسهم (صور)

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بدأ الناخبون في التوافد على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجري اليوم الجمعة في النادي الاولمبي الرياضي، لاختيار أعضاء المجلس الجديد للدورة المقبلة 2021/2025، وسط إجراءات احترازية وتنظيمية مشددة.

وافتتحت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنادي، أبوابها منذ التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في 35 لجنة تصويتية، تحت إشراف قضائي كامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويشهد النادي الاولمبي انتخابات شرسة لاختيار المجلس الجديد.

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان انتخابات النادى الاوليمبى في الاسكندرية لاختيار مجلسهم الجديد (صور)