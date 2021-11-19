«زي النهارده» وفاة الفنانة خيرية أحمد 19 نوفمبر 2011

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اسمها كاملاً سمية أحمد إبراهيم وهى شقيقة الفنانة سميرة أحمد وزوجة المؤلف الدرامى والممثل يوسف عوف، وكانت بداية تعرف الجماهير عليها صوتياً من خلال البرنامج الإذاعى الشهير ساعة لقلبك، حيث كانت تؤدى دور زوجة فؤاد المهندس في هذه الحلقات،وعرفت بإفية إذاعى تقول فيه«حودة حبيبى» وامتدت مسيرتها الفنية من 1959 حتى 2010 وهى مولودة في 15 أبريل 1937 وبدأت مسيرتها الفنية من خلال فرقة المسرح الحر، وتنوع عطاؤها الفنى بين الدراما الإذاعية والتليفزيونية والسينما والمسرح وكانت في الخمسينات- وبعد أن قدمت برنامج ساعة لقلبك- قد انضمت لفرقة ساعة لقلبك المسرحية، ثم فرقة إسماعيل ياسين وتنقلت بين الفرق المسرحية مثل فرقة أمين الريحانى وفرقة أمين الهنيدى وفرقة الكوميدى المصرية وقدمت مسرحيات عديدة، ومن أشهر أعمالها السينمائية الفانوس السحرى وفطومة وحماتى ملاك والطريق المسدود والرباط المقدس وابن النيل وحكم القوى وجمعية قتل الزوجات وعريس مراتى وموعد مع الماضى والسيرك وصباح الخير يا زوجتى العزيزة وعالم عيال عيال واحترسى من الرجال يا ماما وحبيبتى شقية جداً وصائد النساء وشيلنى وأشيلك وأميرة حبى أنا وبمبة كشر وصايع بحر وظاظا،ومن أعمالها التليفزيونية عابر سبيل والهويس وساكن قصادى والعائلة وعائلة مجنونة جداً وصباح الخير يا جارى وعفاريت السيالة وحدائق الشيطان وسلطان الغرام، إلى أن توفيت «زي النهارده»فى 19 نوفمبر 2011