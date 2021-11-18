أخبار عاجلة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري -
البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون -
شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء -
اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة -
مطالب بتحديد موقف إقامة حفلات رأس السنة والكريسماس في الفنادق -
45 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا في القليوبية -
توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بارزاني ورئيس وزراء بولندا يناقشان قضايا اللاجئين والإتجار بالبشر

Print
بارزاني ورئيس وزراء بولندا يناقشان قضايا اللاجئين والإتجار بالبشر بارزاني ورئيس وزراء بولندا يناقشان قضايا اللاجئين والإتجار بالبشر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي.

وخلال الاتصال، جرى التباحث حول وضع المهاجرين، على الحدود البيلاروسية والبولندية.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن قلقه العميق إزاء الوضع العصيب الذي يمر به مهاجرو إقليم كردستان والذين من بينهم أطفال، على الحدود البيلاروسية البولندية.

وجدد رئيس استعداد إقليم كردستان لمساعدة المهاجرين وتحسين وضعهم والحفاظ على سلامتهم، وعبّر عن أسفه لوقوع المهاجرين ضحايا على أيدي المتاجرين بالبشر والمهربين والنزاع بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن إقليم كردستان الآن ملاذ آمن لنحو مليون نازح ولاجئ.

كما ناقش رئيس الحكومة ورئيس الوزراء البولندي إزاء سبل معالجة مشكلة المهاجرين. واتفق الجانبان على أنه تم خداعهم من قبل المهربين وتجار البشر ووقعوا ضحية للجريمة المنظمة.

وأشاد رئيس الوزراء البولندي بالإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان ضد المجرمين الذين يتاجرون بالبشر، فضلاً عن عمليات التفتيش الصارمة والتدابير اللازمة في المطارات والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان لاعتقال مرتكبي تلك الأعمال غير القانونية.

كما تم التباحث حول التنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد والشركاء الآخرين لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين والمقرر اليوم وصول أولى رحلاتهم إلى بغداد وأربيل.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته بتشكيل فريق فني مشترك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع شبكات الاتجار بالبشر وتفكيكها، مشدداً على ضرورة أن تقوم بيلاروس وبولندا والاتحاد الأوروبي بواجبهم الدولي للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإيصال المساعدات الفورية لإغاثة المهاجرين.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

رفع الإيجار 5 أضعاف وزيادة 15% سنويًا.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الإخلاء بقانون الإيجار القديم

رفع الإيجار 5 أضعاف وزيادة 15% سنويًا.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الإخلاء بقانون الإيجار القديم

برلماني: رؤية الحكومة للنهوض بالصناعة انعكست على الصادرات المصرية

برلماني: رؤية الحكومة للنهوض بالصناعة انعكست على الصادرات المصرية