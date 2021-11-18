أخبار عاجلة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري -
البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون -
شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء -
اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة -
مطالب بتحديد موقف إقامة حفلات رأس السنة والكريسماس في الفنادق -
45 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا في القليوبية -
توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ملف إيران يتصدر أجندة اجتماع أوروبي أمريكي خليجي مصري أردني في الرياض

Print
ملف إيران يتصدر أجندة اجتماع أوروبي أمريكي خليجي مصري أردني في الرياض ملف إيران يتصدر أجندة اجتماع أوروبي أمريكي خليجي مصري أردني في الرياض

جى بي سي نيوز :- عقدت مجموعة E3 "الترويكا الأوروبية" (فرنسا وألمانيا بريطانيا) والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران مشاورات مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه ومصر والأردن في الرياض اليوم الخميس.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها إن المشاركين في الاجتماع "تبادلوا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي والأمني ​​في المنطقة بما في ذلك تصرفات إيران".

وأضاف البيان أن البحث تناول الجولة السابعة القادمة من المحادثات حول عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل والمتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، حيث "أكد ممثلو الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة على ضرورة التوصل السريع إلى حل تفاوضي للقضية وتنفيذه لأهمية ذلك بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والمنطقة وما وراءها".

ورحب ممثلو الترويكا الأوروبية والمبعوث الأمريكي "بجهود شركائنا الإقليميين لتهدئة التوترات وتعزيز الحوار في المنطقة"، كما أكدوا عزمهم على مواصلة معالجة المخاوف الأمنية الأوسع للمنطقة.

وحسب البيان، فقد بحث المشاركون "الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام ونقل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أدت إلى هجمات ضد الشركاء الإقليميين"، وجددوا الإعراب عن قلقهم وإدانتهم لهذه الأنشطة.

وشدد المشاركين على أن "الحوار الإقليمي والعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي من شأنه أن يفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويسمح بمزيد من الشراكات الإقليمية والتبادل الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأمد على النمو ورفاهية للجميع هناك، بما في ذلك إيران".

يأتي ذلك بعد يوم من الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران في الرياض بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، والذي رحب باستئناف مفاوضات فيينا ودعا للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رياض سلامة: لبنان لم يقدم بعد أرقام الخسائر المالية لصندوق النقد الدولي

رياض سلامة: لبنان لم يقدم بعد أرقام الخسائر المالية لصندوق النقد الدولي

فلسطين : السماح بادخال زيت الزيتون إلى الأردن

فلسطين : السماح بادخال زيت الزيتون إلى الأردن

وزير المياه: الأردن لا يتحمل أي التزام عقدي أو قانوني على الإطلاق بموجب وثيقة النوايا

وزير المياه: الأردن لا يتحمل أي التزام عقدي أو قانوني على الإطلاق بموجب وثيقة النوايا

ميقاتي بعيد الاستقلال: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا

ميقاتي بعيد الاستقلال: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا