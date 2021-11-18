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الدبيبة يقدم إقرار ذمته المالي لهيئة مكافحة الفساد الليبية

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الدبيبة يقدم إقرار ذمته المالي لهيئة مكافحة الفساد الليبية الدبيبة يقدم إقرار ذمته المالي لهيئة مكافحة الفساد الليبية

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قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إقرار ذمته المالي عنه وعن أفراد أسرته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في إجراء يبدو مرتبطا بنيته الترشح للانتخابات.

وأفاد حساب الهيئة على موقع «فيسبوك»، بأن «رئيسها نعمان الشيخ استقبل بمكتبه صباح اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأشارت الهيئة في بان لها، إلى أنه «بالإضافة إلى تعبئة نماذج إقرار الذمة، تناول اللقاء مناقشة ومتابعة بعض الملفات والقضايا، وكذلك عرض العراقيل التي تواجه عمل الهيئة»، وفق البيان.

وتابعت: «أعرب رئيس للهيئة عن دعمه، وضرورة تذليل الصعاب من أجل أن تقوم بعملها على أكمل وجه وبحسب الإمكانيات المتاحة».

ويشترط قانون الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل البلاد وخارجها.

وقال الدبيبة الاثنين الماضي، أمام فعالية شبابية في طرابلس، إن «قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط».

وأضاف: «هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟، أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات».

المصرى اليوم

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