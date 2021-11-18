«بسبب الأفعال المشينة».. هاني شاكر: نعمل على حذف المهرجانات من اليوتيوب

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قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قائمة الممنوعين من الغناء تحتوي على أسماء بعض الأشخاص الذي رسبوا في امتحانات النقابة، وبعض الأشخاص الآخرين الذين ليس لهم أي علاقة بالنقابة، وبالتالي ليس من حقهم العمل في أي فرح أو أي قاعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس أن قائمة الممنوعين من الغناء ليست جديدة، ولكنها صادرة منذ مدة، مضيفًا أن قرار الممنوعين من الغناء ليس قراره، ولكنه قرار مجلس النقابة، حيث تم سحب رخصة الغناء بسبب بعض الأفعال المشينة على المسرح، وهذا لم يحدث في تاريخ الفن المصري من قبل.

ولفت إلى أن الممنوعين من الغناء لديهم جمهور، ومن يرغب في استماعهم، من الممكن أن يلجأ إلى اليوتيوب، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل على الحفاظ على كل ما يقدم على المسرح.

لفت إلى أن النقابة تحاول خلال الفترة الحالية على مخاطبة اليوتيوب على حذف المهرجانات، معقبًا: «اليوتيوب جهة خاصة، ونعمل على حذف المهرجانات حفاظًا على الهوية الفنية المصرية، ولكن حذف المهرجان ليس واضح حتى الآن».