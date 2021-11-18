أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ "الصناعات العسكرية" يزور جناح "أكاديمية أكسفورد " في دبي

Print

محافظ

زار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي جناح أكاديمية أكسفورد المشارك في معرض دبي الدولي للطيران 2021.

وكان في استقباله عند الزيارة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الكابتن عثمان المطيري، واطلع المهندس العوهلي على ما تقدمه الأكاديمية من خدمات في مجال الطيران وكذلك أنواع الطائرات الحديثة المستخدمة في التدريب والمناهج المعتمدة لتدريس الطيران للطلاب والطالبات، كما التقى عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين في الأكاديمية والذين من المقرر أن يصبحوا مدربين في فروع أكسفورد حول العالم.

وقدم المطيري شكره للمهندس أحمد العوهلي على الزيارة، مؤكدًا أنها تعد دافعًا للأكاديمية لتستمر في تمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي الكبير والذي تشارك فيه كبرى شركات العالم.

وتشارك الأكاديمية بجناح في المعرض يضم عددًا من الطائرات، بحضور عددٍ من الطلاب والطالبات لعرض إنجازها الوطني في التدريب وإطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة من تطور في مجال تدريب الطيران بمناهج عالمية حيث تعد الأكاديمية الفرع الثامن لأكسفورد العالمية، كما يشارك في الجناح عددٌ من خريجي الأكاديمية الذين أهلوا ليصبحوا مدربي طيران في عددٍ من دول العالم، سعيًا من الأكاديمية للمشاركة في تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة وجهة لدول العالم في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي