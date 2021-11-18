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زار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي جناح أكاديمية أكسفورد السعودية المشارك في معرض دبي الدولي للطيران 2021.

وكان في استقباله عند الزيارة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الكابتن عثمان المطيري، واطلع المهندس العوهلي على ما تقدمه الأكاديمية من خدمات في مجال الطيران وكذلك أنواع الطائرات الحديثة المستخدمة في التدريب والمناهج المعتمدة لتدريس الطيران للطلاب والطالبات، كما التقى عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين في الأكاديمية والذين من المقرر أن يصبحوا مدربين في فروع أكسفورد حول العالم.

وقدم المطيري شكره للمهندس أحمد العوهلي على الزيارة، مؤكدًا أنها تعد دافعًا للأكاديمية لتستمر في تمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي الكبير والذي تشارك فيه كبرى شركات العالم.

وتشارك الأكاديمية بجناح في المعرض يضم عددًا من الطائرات، بحضور عددٍ من الطلاب والطالبات لعرض إنجازها الوطني في التدريب وإطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة من تطور في مجال تدريب الطيران بمناهج عالمية حيث تعد الأكاديمية الفرع الثامن لأكسفورد العالمية، كما يشارك في الجناح عددٌ من خريجي الأكاديمية الذين أهلوا ليصبحوا مدربي طيران في عددٍ من دول العالم، سعيًا من الأكاديمية للمشاركة في تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة وجهة لدول العالم في جميع المجالات.