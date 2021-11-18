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القابضة للمياه: ورشة عمل لتقييم مشروع برنامج المسار الوظيفى الإدارى للقيادات

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القابضة للمياه: ورشة عمل لتقييم مشروع برنامج المسار الوظيفى الإدارى للقيادات القابضة للمياه: ورشة عمل لتقييم مشروع برنامج المسار الوظيفى الإدارى للقيادات

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عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر مركز إعداد القادة التابع لقطاع الموارد البشرية، ورشة عمل لتقييم المشروع النهائي لبرنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات، والمقدمه من مديري إدارات والقائمين بأعمال مديرين عموم بشركات أسيوط، قنا، بني سويف، الأقصر

ايام ١٤ و ١٥ نوفمبر بمركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

جاء ذلك بحضور لجنة تقييم من الخبراء المعتمدين بالشركة القابضة، فى إطار حرص الشركة على رفع القدرات والكفاءات الإدارية والقياديه ودعم المشاركين لتطبيق افكار المشروعات المقدمه منهم للتطوير العمل عند تولى المناصب القيادية.

المصرى اليوم

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