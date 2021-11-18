المشدد 10 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وغرامة ٥٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف، لحيازتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بناء على التحريات المجراة، بضبط كل من «م. خ. م»، ٣٤ سنة، أمين مخزن في شركة لإنتاج الكهرباء، و«م. ح. ع»، ٤٣ عاما، موظف بشركة لإنتاج الكهرباء، و«م. أ»، ٢٥ عاما، عامل في شركة لإدارة المشروعات، وجميعهم يقيمون في الأربعين بمحافظة السويس، وبحوزتهم سيارة و٦٠ قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر ومبالغ مالية، وبمواجهتهم أقروا بحيازة للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.