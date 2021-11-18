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المؤبد لسائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

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المؤبد لسائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية المؤبد لسائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.


تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم أكدتها التحريات، مفادها قيام «أ. س. ع»، ٣٥ عاما، سائق، ومقيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالاتجار في المواد المخدرة، وباستصدار إذن النيابة العامة وتنفيذه بضبط المتهم، عثر بحوزته على قطع بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للكمية المضبوطة بقصد الاتجار.


تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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