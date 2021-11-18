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بهدف مكافحة التجارة غير المشروعة للذهب.. الإمارات تطلق معايير جديدة للتسليم

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بهدف مكافحة التجارة غير المشروعة للذهب.. الإمارات تطلق معايير جديدة للتسليم بهدف مكافحة التجارة غير المشروعة للذهب.. الإمارات تطلق معايير جديدة للتسليم

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صرح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، بأنهم على وشك إطلاق معايير جديدة بهدف زيادة الشفافية ومكافحة التجارة غير المشروعة للذهب.

وقال إن بلاده ستطلق «معيار التسليم الجيد» للذهب في فبراير المقبل على أساس طوعي وسيشمل ذلك مراجعة طرف ثالث.

وكان الوزير قال لـ«رويترز» في وقت سابق، إن هذه المعايير ستلزم معامل التكرير بالتدقيق المناسب مع شركات التوريد وإثبات ذلك أمام مراجعين خارجيين.

وأفاد الوزير أن هذه الخطوة جديدة ومهمة في إطار تطوير البنية المؤسسية لحكومة قطاع الذهب في الدولة.

ما الهدف من المعايير الجديدة؟

يأتي الهدف من أجل بناء منظومة متكاملة في هذا المجال، بما يتماشى مع توجيهات القيادة بتبني أفضل الممارسات الداعمة للمكانة الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.

وتسعى الإمارات من خلال تلك الخطوة إلى تعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي في صناعة وتجارة وتداول الذهب والمعادن الثمينة، بفعل كونها واحدة ضمن أفضل الدول في مجال تجارة الذهب.

المصرى اليوم

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