أخبار عاجلة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب السابق يفتح النار علي كيروش

Print
مدرب المنتخب السابق يفتح النار علي كيروش مدرب السابق يفتح النار علي كيروش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد طارق مصطفى المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول أن أداء الفراعنة لم يتطور منذ تولي البرتغالي كارلوس كيروش مهمة تدريب خلفاً لحسام البدري.

وقال مصطفى في تصريحاتإعلامية: «الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رحل بسبب الأداء وليس النتائج، وهذه سابقة تحدث لأول مرة في عالم كرة القدم، كما أن الأداء لم يتطور في عهد كارلوس كيروش خلال أربعة مباريات رسمية ومباراة ودية، وسيظل الأداء كما هو خلال المرحلة المقبلة».

أكد طارق مصطفي المدرب العام السابق لمنتخب ، أن جهاز حسام البدرى أكثر جهاز تعرض للظلم على مدار تاريخ الأجهزة التي تولت قيادة المنتخب.

واضاف أن الجهاز الفني السابق كان يعاني من عدم القبول لدي الجماهير مما تسبب في صدور قرار الإقالة، قائلا: «مافيش جهاز بيمشي وهو لم يخسر أي مباراة؟!».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى