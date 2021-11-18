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أكد طارق مصطفى المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول أن أداء الفراعنة لم يتطور منذ تولي البرتغالي كارلوس كيروش مهمة تدريب المنتخب خلفاً لحسام البدري.

وقال مصطفى في تصريحاتإعلامية: «الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رحل بسبب الأداء وليس النتائج، وهذه سابقة تحدث لأول مرة في عالم كرة القدم، كما أن الأداء لم يتطور في عهد كارلوس كيروش خلال أربعة مباريات رسمية ومباراة ودية، وسيظل الأداء كما هو خلال المرحلة المقبلة».

أكد طارق مصطفي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن جهاز حسام البدرى أكثر جهاز تعرض للظلم على مدار تاريخ الأجهزة التي تولت قيادة المنتخب.

واضاف أن الجهاز الفني السابق كان يعاني من عدم القبول لدي الجماهير مما تسبب في صدور قرار الإقالة، قائلا: «مافيش جهاز بيمشي وهو لم يخسر أي مباراة؟!».