اليوم.. الحكم على 3 أشقاء قتلوا مواطنا في منطقة 15 مايو لخلافات مالية

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تصدر محكمة جنايات القاهرة ،اليوم الخميس ،الحكم على 3أشقاء قتلوا مواطنا في منطقة 15مايو بسبب خلافات مالية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.

كانت النيابة أحالت كل من عيد عبدالجابر وشقيقيه محمد وأحمد لأنهم في 22 مايو العام الماضى ،قتلوا المجنى عليه حامد على عمدا بغير سبق وإصرار أو ترصد أثر خلاف مالى مسبق ،انتهى بشجار الاول معه واستدعاء الثانى والثالث للشد من ازره فتوجهوا لازهاق روح المجنى عليه ،فقام بإعادة المارة للحول بينهم وعدم نجدة المجنى عليه وما أن أسفر الاول بحياته استل سلاحه الابيض «مطواة قرن غزال» من بين طيات ملابسه وطال به عده ضربات فتمكن من اسقاطه أرضا وجثم عليه بطعنه قاتله بسلاحه الحاد في صدره فخارت قواه وأصبح غير قادر على درء الإعتداء عليه وهو مسجى أرضا بغير حراك بان كالا له ضربات باستخدام استقرت في رأسه ونواحى متفرقه من جسده فاحدثوا اصابته.

وثبت من تقرير الصفة التشريحيه لجنة المجنى عليه بانه مصاب بجرح طعنت باعلى يسار الصدر وهى اصابة حيوية حديثة ذات طبيعة طعمية حديثة من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب، اضافة إلى وجود 4جروح قطعة بخلفية اليد اليسرى والمساعدة الايسر وخلف المفصل.