أخبار عاجلة

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

Print
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه تفاجئ بخروجه من قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للجميع بغض النظر عن الأسماء.

وأضاف الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، أنه لن تكون هناك أي خلافات مع أي أسماء داخل النادي الأهلي سواء فاز أو خسر في الانتخابات، مشددًا أنه سيساعد المجلس المقبل، إذا احتاجه حال خسارته، كما عوده النادي الأهلي.

وتابع أمين الصندوق بالنادي الأهلي، أنه رفض فكرة عدم خوض الانتخابات المقبلة، في ظل إحساسه بأنه لديه الكثير ليعطيه للقلعة الحمراء مستقبلًا، مشيرًا إلى أن أمين الصندوق من أدواره تقييم الشركات التابعة للنادي وما تحققه على أرض الواقع.

واختتم تصريحاته «علمت بخروجي من قائمة محمود الخطيب من خلال وسائل الإعلام، وكان القرار صادمًا بالنسبة لي، خاصة وأنني لا أعلم السبب وراء ذلك، وكنت أتمنى أن يكون القرار أفضل من ذلك، بإخطاري بشكل شخصي تقديرًا لما قدمته لسنوات، ولكن في النهاية أنا والمجلس أخوات ولا خلاف بيننا خاصة وأن الخطيب عشرة عمري».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا