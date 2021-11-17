رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

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قال النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن تجربة حضور الجماهير ناجحة حتى الآن، معربا عن أمله في زيادة العدد خلال الفترة المقبلة.

وتابع «دياب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه «لا يوجد قرار حتى الآن بزيادة عدد الجمهور المسموح له بحضور المباريات»، مؤكدا دعم ومساندة الجميع للمنتخب المصري، للتأهل إلى كأس العالم.

وأشار إلى أن الرابطة عقدت اجتماعا مع 18 ناديا والشركة الراعية بشأن مستحقات البث، موضحا أنه تم الاتفاق مع 17 ناديا، لافتًا إلى أن العوائد المادية لكأس الرابطة ستكون مغرية، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على شكل دوري من دور واحد بين 3 مجموعات، ثم دوري نصف نهائي ونهائي.

وأوضح أن بطولة كأس الرابطة ستبدأ 8 يناير وتستمر لمدة 4 أسابيع.