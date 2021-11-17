موعد مباراة ليفربول وارسنال والقنوات الناقلة والتشكيل

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موعد مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة تعد من أبرز العبارات بحثًا في محركات البحث خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يلعب الريدز ضد ارسنال ضمن صفوف الجولة الثانية عشر من البريميرليج وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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ويأمل رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب في استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام وست هام 2-3 ومطاردة تشيلسي صاحب صدارة جدول الترتيب.

فيما يسعى «المدافعجية» إلى مواصلة تحسن النتائج في الفترة الأخيرة والظهور ضمن فرق المقدمة بالبريميرليج بعد وقت طويل من الغياب.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وارسنال هو السبت المقبل عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الموافق الثامنة والنصف عند المملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل مباراة ليفربول ضد ارسنال تلفزيونيًا عبر شاشة بي إن سبورت بريمير1 كما يوفر المصري اليوم لزواره خدمة متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

ومن المنتظر أن يقف يورجن كلوب على تطور موقف الإصابات لحسم التشكيل الأساسي وسط توقعات بالاعتماد على العناصر الأساسية مثل أليسون بيكر في حراسة المرمى وفن دايك في خط الدفاع ومحمد صلاح في الهجوم.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة فيما يتواجد ارسنال عند المركز الخامس برصيد 20 نقطة.