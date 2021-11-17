أخبار عاجلة

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة ليفربول وارسنال والقنوات الناقلة والتشكيل

Print
موعد مباراة ليفربول وارسنال والقنوات الناقلة والتشكيل موعد مباراة ليفربول وارسنال والقنوات الناقلة والتشكيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

موعد مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة تعد من أبرز العبارات بحثًا في محركات البحث خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يلعب الريدز ضد ارسنال ضمن صفوف الجولة الثانية عشر من البريميرليج وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

اقرأ ايضًا: لقطة الشارة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح تثير جدلاً كبيرًا

ويأمل رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب في استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام وست هام 2-3 ومطاردة تشيلسي صاحب صدارة جدول الترتيب.

فيما يسعى «المدافعجية» إلى مواصلة تحسن النتائج في الفترة الأخيرة والظهور ضمن فرق المقدمة بالبريميرليج بعد وقت طويل من الغياب.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وارسنال هو السبت المقبل عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الموافق الثامنة والنصف عند المملكة العربية .

وسيتم نقل مباراة ليفربول ضد ارسنال تلفزيونيًا عبر شاشة بي إن سبورت بريمير1 كما يوفر المصري اليوم لزواره خدمة متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

ومن المنتظر أن يقف يورجن كلوب على تطور موقف الإصابات لحسم التشكيل الأساسي وسط توقعات بالاعتماد على العناصر الأساسية مثل أليسون بيكر في حراسة المرمى وفن دايك في خط الدفاع ومحمد صلاح في الهجوم.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة فيما يتواجد ارسنال عند المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

محمد صلاح والنني عقب انتهاء مباراة ليفربول و أرسنال في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي