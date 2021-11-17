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لماذا انطلقت حافلة بـ14 طبيبًا استشاريًا من الطائف إلى تربة؟.. هنا تفاصيلها

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تم تجهيزها مبكرًا بإشراف مباشر من مدير إدارة التطوع أحمد المالكي

لماذا انطلقت حافلة بـ14 طبيبًا استشاريًا من الطائف إلى تربة؟.. هنا تفاصيلها

انطلقت حافلة من الطائف في الاتجاه إلى محافظة تربة 200كم، وضمت بداخلها 14 طبيبًا استشاريًا من مختلف التخصصات لم تكن للنزهة أو مهمة عمل، بل كانت في رحلة "تطوعية" لتقديم الخدمات العلاجية التخصصية للأهالي عبر "قافلة الحياة التطوعية".

وفضل هؤلاء الأطباء خدمة المرضى دون مقابل على راحتهم؛ حيث لم تمنعهم مسافة 400 كم ذهابًا وإيابًا من هذا العمل الإنساني الذي يبرهن أن الطب عمل إنساني قبل أي حوافز أخرى.

وتم تجهيز القافلة التوعوية مبكرًا بإشراف مباشر من مدير إدارة التطوع بالمديرية الصيدلي عبدالرحيم بن أحمد المالكي من خلال اختيار الأطباء وفقاً للتخصصات المطلوبة بالتعاون مع إدارة المستشفيات، بالإضافة إلى مشاركة الخدمات العامة والأمن والسلامة كدعم لوجستي.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أن القافلة ضمت هذا العدد الكبير من الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات؛ حيث قرروا المشاركة في هذا العمل الخيري لخدمة الأهالي وتقديم خدمات تخصصية متنوعة، لافتًا إلى أن القافلة ضمت أيضًا كوادر إدارية وفنية من أجل التكامل وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف "الحميدان" أن "قافلة الحياة التطوعية" حققت نجاحات في مختلف المهام التي قامت بها في مواقع مختلفة كخدمة المستفيدين في مواقعهم، والتقليل من حجم الحالات إلى المستشفيات المرجعية ونقل الخبرات إلى الأطباء والممارسين الصحيين في المستشفيات الطرفية والارتقاء بجودة العمل في الأقسام المتخصصة القادمة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه القوافل مستمر وفقًا لخطة معتمدة ستشمل كافة المستشفيات الطرفية والقرى والهجر.

يشار إلى أن أبرز تخصصات الاستشاريين المشاركين في القافلة هي: "جراحة عامة، جراحة تجميل، عظام، أنف وأذن وحنجرة، كلى، أطفال، تجميل، مسالك بولية، نساء وولادة، ، الصحة النفسية، القدم السكري، البصريات".

لماذا انطلقت حافلة بـ14 طبيبًا استشاريًا من الطائف إلى تربة؟.. هنا تفاصيلها

لماذا انطلقت حافلة بـ14 طبيبًا استشاريًا من الطائف إلى تربة؟.. هنا تفاصيلها

لماذا انطلقت حافلة بـ14 طبيبًا استشاريًا من الطائف إلى تربة؟.. هنا تفاصيلها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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