محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة فى القاهرة 14 ديسمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بجلسة 14 ديسمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة في إحدى وسائل المواصلات بالقاهرة .

وقالت التحقيقات إن المجني عليها فوجئت بالمتهم يجلس خلفها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها إلى تغيير مكان جلوسها داخل الأتوبيس فلاحقها المتحرش وجلس خلفها أيضا، واستمر في تكرار جريمته بملامسة جسد المجني عليها، ما دفعها للصراخ في وجهه والاستغاثة بالركاب.

وقالت التحريات ان المجنى عليها فوجئت من أحد الأشخاص أثناء جلوسه خلف مقعدها في أتوبيس، بالتحرش بها وبالفحص تبين صحة الواقعة والقى القبض على المتهم