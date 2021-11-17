افتتاح أول اجتماع أفريقي عربي للنهوض بصناعة اللقاحات البيطرية بالمنطقة (صور)

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افتتح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، الأربعاء، فعاليات الاجتماع لمديري الجهات المعنية بانتاج اللقاحات البيطرية في افريقيا والمنطقة العربية بمشاركة 12 دولة والذي يعقد في مصر لأول مرة بهدف تبادل الخبرات وللتقنيات الحديثة في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية وتبادل المعلومات بين هذه الدول في مجال الامراض الوبائية.

وقال «سليمان» في كلمته نيابة عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذا الاجتماع يستهدف تطوير منظومة انتاج اللقاحات البيطرية من خلال الشركات والجهات المعنية بصناعة اللقاحات بما ينعكس على حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في أفريقيا بما يدعم التجارة البينية بين هذه الدول، موضحًا أن الاجتماع يستمر على مار يومين بمشاركة معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وعدد من الشركات المصرية والعربية بما ينعكس على توفير اللقاحات في التوقيتات المناسبة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل التعاون المشترك في مجال الصناعات الوطنية للقاحات واكتشاف لقاحات فعالة لمختلف الغترات المرضية موضحا ان الاجتماع كثف جهوده على التعاون بين الشمال الافريقي ممثلا في الجهات المختصة بانتاج اللقاحات في مصر والمغرب ودول الجنوب مثل رواندا ومالي وجنوب افريقيا ونيجيريا.

وأوضح «سليمان» أن الاجتماع استهدف مناقشة وبحث التحديات التي تواجه انتاج وصناعة اللقاحات البيطرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات البيطرية لحماية الانتاج الحيواني والداجني والسمكي مع تبادل المعلومات حول ما يستجد من امراض وبائية تهدد هذه الثروات، مشيرًا إلى أن الوفود المشاركة أشادت بمبادرات الرئيس السيسي لتفعيل التعاون في محال صناعة اللقاحات لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستفيدين.

إفتتاح أول إجتماع أفريقي عربي للنهوض بصناعة اللقاحات البيطرية بالمنطقة

إفتتاح أول إجتماع أفريقي عربي للنهوض بصناعة اللقاحات البيطرية بالمنطقة

إفتتاح أول إجتماع أفريقي عربي للنهوض بصناعة اللقاحات البيطرية بالمنطقة

إفتتاح أول إجتماع أفريقي عربي للنهوض بصناعة اللقاحات البيطرية بالمنطقة

إفتتاح أول إجتماع أفريقي عربي للنهوض بصناعة اللقاحات البيطرية بالمنطقة

إفتتاح أول إجتماع أفريقي عربي للنهوض بصناعة اللقاحات البيطرية بالمنطقة