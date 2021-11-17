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الأرجنتين تتأهل لكأس العالم بتعادلها دون أهداف مع البرازيل

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الأرجنتين تتأهل لكأس العالم بتعادلها دون أهداف مع البرازيل الأرجنتين تتأهل لكأس العالم بتعادلها دون أهداف مع البرازيل
ضمن الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

الأرجنتين تتأهل لكأس العالم بتعادلها دون أهداف مع البرازيل

تأهّل منتخب الأرجنتين إلى نهائيات لكرة القدم في قطر 2022، بعد تعادله دون أهداف مع البرازيل في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب "ديل بيسينتيناريو" في سان خوان ضمن الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

بهذه النتيجة احتل البرازيلي صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما حلّ المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، متقدماً بست نقاط على منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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