مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش

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انتقد محمد يوسف، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستوى الذي ظهر عليه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأول، في المباريات الأخيرة.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزونية عبر فضائية «الحياة»:«الونش، بعيد عن مستواه الفني منذ فترة، ليس هذا هو المستوى الذي نعرفه عن لاعب الزمالك، فهو لا يقدم أفضل أداء له».

وعن أداء منتخب مصر، قال :«المنتخب لعب في مباراة الجابون، على الكرات الطولية وليس على هذا الاستحواذ، وهذه ليست طريقة لعب المنتخب، كنا نأمل أن يكون الاداء أفضل من ذلك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل».

وأوضح :«أفضل أداء للمنتخب في المباريات الماضية كان أمام ليبيا في برج العرب، أتمنى أن يعيد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، حساباته الفنية في الفترة المقبلة».