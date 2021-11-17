تعليق مثير من خالد الغندور على السخرية من إمام عاشور

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أكد الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، أن قناة «أون تايم سبورتس»، ليست مسؤولة عن الخطأ في ظهور اسم إمام عاشور، لاعب خط وسط القلعة البيضاء والمنتخب الوطني، إلى الشاشة خلال مباراة الجابون.

وكانت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهور اسم إمام عاشور أثناء نزوله خلال مباراة مصر والجابون باسم «إيمان عاشور» وهو ما خلف حالة من الجدل الشديد، ما بين الغضب والسخرية، بعد تناقل عدد كبير من الجماهير صورًا لتشكيل منتخب مصر والذي ظهر فيه الخطأ.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك» : «رأينا على الشاشة كلمة إيمان عاشور، بدلا من إمام عاشور، وهذه الكلمة كانت تردد في الفترات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المتنمرين وعديمي الاخلاق».

وأضاف : «البعض يسخر من إمام عاشور، باطلاق عليه إيمان عاشور، وكأن هذا الاسم عيب، ما هناك إيمان البحر درويش»، مضيفا :«تأكدت من المسؤولين في أون تايم سبورتس، أن الأسماء التي تظهر على الشاشة تأتي من (فيفا) في فرنسا».

وتابع :«بعد ظهور اسم إيمان عاشور، بدأ البعض يتنمر من الاسم والتقليل منه»، مضيفا :«اسم إمام، يعني (إمام جامع)، وايمان (كلنا نأمل أن يكون لدينا إيمان)، كفاية بقى تنمر وعنصرية في تلك المواضيع التافه»