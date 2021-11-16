مفاجآة خاصة من يحيي الكومي للاعبي الإسماعيلي

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وعد المهندس يحيى الكومى، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بصرف مقدمات العقود، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن يحيى الكومى، خلال اجتماعه مع اللاعبين في الساعات الماضية، وعدهم بصرف الـ25% مقدمات عقود الموسم الجديد عقب مباراة الزمالك المقبلة، في مسابقة الدورى الممتاز.

ويتواصل مسؤولو الدراويش مع الشركة الراعية للنادى من أجل الحصول على جزء من المستحقات المتأخرة والمقدرة بحوالى 44 مليونا ونصف المليون جنيه، بهدف سداد مستحقات اللاعبين، وتدعيم الفريق بصفقات مميزة خلال الميركاتو الشتوى المقبلة.

قرر مسؤولو الدراويش تأجيل تجديد التعاقد مع التونسى مروان الصحراوى والناميبى بينسون شيلونجو، لاعبى الفريق، اللذين ينتهى تعاقدهما بنهاية الموسم الجارى.

جاء ذلك القرار لحين الحصول على قرار خوان براون، الذي سيعيد تقييم اللاعبين في الفترة الجارية.