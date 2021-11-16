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قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم وصول قافلة المساعدات كاملة لمحافظة أسوان، في التاسعة من صباح اليوم، لافتًا إلى أنه جاري توزيع 49 طن هي محتويات القافلة عبر سيارات صغيرة، تحتوي مواد غذائية ودواجن ولحوم وأمتعة ومفروشات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القافلة تحوي، أيضًا ألفين مرتبة وألفين سجادة والحفة وأسرّة تم الدفع بها في وحدات سكنية خصصتها المحافظة لمن تهدمت منازلهم بشكل كامل.

ولفت إلى أنه جاري العمل عبر 14 نقطة توزيع للمناطق الأكثر تضررًا ومنها ما هو في بمبان والشلال، مؤكدًا أنه حتى اللحظة يشارك مجموعة من المتطوعين من شباب أسوان، بجانب عمل الجمعيات؛ للمشاركة في توزيع القافلة.

وتابع أنه يتم التواصل مع لجنة من داخل المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتيسير عملية المشاركة في مساعدة المتضررين، لافتًا إلى أن المواطنين القاطنين في مخرات السيول تضرروا بشكل كبير، لافتًا إلى أن تحيا مصر في انتظار خطة المحافظة لمعرفة كيفية مشاركة في المساعدات.

وأوضح أنه تم التواصل مع المسؤولين- قبل بدء تحرك القافلة بـ 48 ساعة؛ لحصر احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن أسوان على أجندة تحيا مصر، بالإضافة لبرامج الرعاية الصحية حيث يكون التحرك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.