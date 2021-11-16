وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيرها الجنوب إفريقى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية العمل على بناء علاقة استراتيجية بين مصر ودولة جنوب إفريقيا تسهم فى رسم الخريطة الاقتصادية للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية تعزيز أطر التعاون بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى تشمل السياسة الصناعية وتحرير التجارة وجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة الإفريقية وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج بصورة تحقق مصالح كافة دول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها مع السيد إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقى، لبحث سبل تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين البلدين، وذلك فى إطار مشاركتهما بفعاليات المعرض الإفريقى الثانى للتجارة البينية.

وقالت الوزيرة إن مصر تتطلع لتطوير العلاقات التجارية مع دولة جنوب إفريقيا بما يعكس إمكانات وقدرات أكبر اقتصادين فى القارة وأكثرهما تنوعاً، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ المبادرات وآليات التعاون المتفق عليها بين مصر ودولة جنوب إفريقيا.

وأوضحت جامع أن المباحثات تناولت أهمية التنسيق بين الجانبين لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الجنوب إفريقية، والتى استضافت القاهرة اجتماعها الأخير فى عام 2016، وكذا السعى لتشكيل مجلس الأعمال المشترك، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص فى البلدين للمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية التى تربط بين مصر وجنوب إفريقيا، فضلا عن أهمية تنمية التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أيضا بحث أهمية الانتهاء من محور القاهرة- كيب تاون، والذى يسهم فى جعل مصر وجنوب إفريقيا من أهم 10 شركاء تجاريين بالقارة الإفريقية فى غضون ٥ سنوات، فمن المستهدف أن يسهم المحور فى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال عام 2020 نحو 139.5 مليون دولار، منها 68.3 مليون دولار صادرات مصرية، كما تعمل فى مصر نحو 73 شركة جنوب إفريقية برأس مال مصدر بلغ حتى مطلع يونيو 2020 نحو 470.20 مليون دولار، بلغت مساهمة الجانب الجنوب إفريقى فيها نحو 18.21 مليون دولار وتشغل جنوب إفريقيا المرتبة الـ64 فى قائمة الدول المستثمرة فى السوق المصرية.

هذا ووجهت جامع الدعوة لنظيرها الجنوب إفريقى لزيارة مصر للتعرف على التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

ومن جانبه أكد إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقى، حرص بلاده على تحقيق نقاة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر، خاصة أن اقتصادى الدولتين يعدان من أهم وأكبر اقتصادات دول القارة السمراء، مشيراً إلى أن تحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القارى، خاصة فى ظل عضوية مصر وجنوب إفريقيا فى اتفاقية التجارة الحرة القارية Af cfta.

وأشار باتيل إلى أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية فى كلا البلدين، والسعى لتعزيز حركة التجارة البينية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص المصرى والجنوب إفريقى، لافتاً إلى فى هذا الإطار إلى هناك قطاعات ذات أولوية للطرفين، ومن بينها المنسوجات والأدوية والسيارات.

من جانب آخر، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المنتجات المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ إلى أسواق دول القارة السمراء، خاصة فى ظل إقبال المستهلك الإفريقى عليها لجودتها وسعرها التنافسى، مشيرةً إلى أن الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع التكتلات الإفريقية مثل الكوميسا والاتفاقية القارية AF CFTA تتيح مزايا تفضيلية للمنتج المصرى للتواجد فى هذه الأسواق.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة داخل الجناح المصرى المشارك بمعرض التجارة البينية الإفريقية والمقام بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجارى، بمشاركة 24 دولة إفريقية، وقد رافق الوزيرة خلال الجولة السفير أحمد الفاضلى، سفير مصر فى جنوب إفريقيا، ومحمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى إليكتريك، إلى جانب المستشار تجارى راجى عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب إفريقيا.