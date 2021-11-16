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مصرع طفل سقط من أعلى «مقطورة جرار زراعي» أثناء لهوه عليها بسوهاج

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مصرع طفل سقط من أعلى «مقطورة جرار زراعي» أثناء لهوه عليها بسوهاج مصرع طفل سقط من أعلى «مقطورة جرار زراعي» أثناء لهوه عليها بسوهاج

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لقى طفل مصرعه بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، الثلاثاء، قالت التحقيقات الأولية إنه سقط من أعلى مقطورة جرار زراعي أثناء لهوه عليها.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول الطفل عبدالوهاب. أ. ز «13 سنة – تلميذ بالإعدادى» ويقيم بدائرة المركز، إلى المستشفي جثة هامدة، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامري، رئيس مباحث المديرية، وتبين من أقوال أسرة الطفل وشهود للواقعة، أنه أثناء لهوه أعلي مقطورة جرار زراعي متوقفه أمام المنزل اختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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