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«وحشتكم .. مش كده» .. داني ألفيس يداعب الصحفيين بعد عودته لـ برشلونة

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«وحشتكم .. مش كده» .. داني ألفيس يداعب الصحفيين بعد عودته لـ برشلونة «وحشتكم .. مش كده» .. داني ألفيس يداعب الصحفيين بعد عودته لـ برشلونة

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داعب الدولي البرازيلي داني ألفيس الصحفيين عقب عودته من جديد لصفوف نادي برشلونة الإسباني مؤخراً بناء على طلب من صديق الملاعب تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لفريق برشلونة.

واجتاز الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس الكشف الطبي داخل برشلونة تمهيداً لإعلان النادي الكتالوني التعاقد مع اللاعب المخضرم بشكل رسمي.

وكان برشلونة قد أعلن يوم الجمعة الماضية عن عودة لاعبه السابق من أجل التوقيع معه لنهاية الموسم الحالي في إطار خطة تشافي الجديد لبرشلونة لإعادة الفريق من جديد إلى منصات التتويج والمنافسة على البطولات.

وينتظر أن يقدم برشلونة داني ألفيس يوم الأربعاء المقبل 17 نوفمبر على ملعب كامب في وجود الجماهير.

وحرص داني ألفيس على المزاح مع الصحفيين الموجودين خارج المستشفى لمتابعة الكشف الطبي أمس قائلاً لهم: «اشتقتم لي.. أليس كذلك؟».

المصرى اليوم

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