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سجلت كاميرات المصورين، انفعال زوج الفنانة نيللي كريم، لاعب الإسكواش هشام عاشور، وذلك خلال حضورهما مهرجان قرطاج السينمائي في تونس، الأحد الماضي.

اجتمع عدد من المعجبين حولها لذلك ظهر «عاشور» في مقاطع فيديو تم تداولها عبر السوشيال ميديا وعرضت عبر أحد البرامج التونسية، وينفعل غاضبًا من تصرفاتهم.

ووقع المشهد أثناء دخولهما أحد الفنادق، من هنا قرر وقف التصوير مع زوجته «كريم» ليعلق: «مافيش صور مش هناخذ صور مع حد.. إيه المهزلة دي!».

ولخص البرنامج التونسي ما حدث قائلين: «نيللي ماعملت ندوة لتحكي فيها مع الصحافة ولا أخذت (سيلفي) مع المعجبين أو بالأحرى زوجها لاعب الإسكواش هشام عاشور».

وكانت الأحداث وقعت بعد انتهاء تكريم نيللي كريم في المهرجان التونسي.

حصلت «كريم» على تكريمها بصعودها على المسرح في المهرجان، وعادت إلى مكانها في القاعة، دون التوجه بكلمة إلى الجمهور الحاضر.

الجدير بالذكر أن مهرجان أيام قرطاج السينمائيّة كرم نيللي كريم تقديرا لمسيرتها في السينما المصرية مع كبار المخرجين.