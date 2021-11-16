أخبار عاجلة

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مساعد فييرا: كيروش احدث طفرة في ايران وسيكررها مع

Print
مساعد فييرا: كيروش احدث طفرة في ايران وسيكررها مع مصر مساعد فييرا: كيروش احدث طفرة في ايران وسيكررها مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد البرازيلي ماركو، مساعد جورفان فييرا مدرب السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب ، يملك العديد من الخبرات التي تؤهله لقيادة الفراعنة إلى .

وقال ماركو في تصريحات تلفزيونية: «كيروش يستطيع التعامل مع اللاعبين المصريين فهو صاحب شخصية قوية وحازمة، بالاضافة إلى خبراته الكبيرة في تدريب المنتخبات خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «كيروش احدث طفرة في الكرة الايرانية وأتمني أن يفعل ذلك مع المصري، ومع الوقت سيغير الشكل الفني للفراعنة».

وبالحديث عن الدوري المصري قال: «الاهلى فاز على الزمالك في مباراة الديربي ومن يفوز في هذه المباراة دائما يتميز بالقوة ولكن هذا اللقاء لن يكوم حاسما ف الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم».

وأضاف: «أهم ما كان يميز بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي هو المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش