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أكد البرازيلي ماركو، مساعد جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، يملك العديد من الخبرات التي تؤهله لقيادة الفراعنة إلى كأس العالم.

وقال ماركو في تصريحات تلفزيونية: «كيروش يستطيع التعامل مع اللاعبين المصريين فهو صاحب شخصية قوية وحازمة، بالاضافة إلى خبراته الكبيرة في تدريب المنتخبات خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «كيروش احدث طفرة في الكرة الايرانية وأتمني أن يفعل ذلك مع المنتخب المصري، ومع الوقت سيغير الشكل الفني للفراعنة».

وبالحديث عن الدوري المصري قال: «الاهلى فاز على الزمالك في مباراة الديربي ومن يفوز في هذه المباراة دائما يتميز بالقوة ولكن هذا اللقاء لن يكوم حاسما ف الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم».

وأضاف: «أهم ما كان يميز بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي هو المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة».