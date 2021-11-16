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تستضيف الجامعة الروسية لصداقة الشعوب في موسكو المنتدى الشبابي «روسيا- إفريقيا»: التعليم في المجال النووي من أجل التنمية المستدامة» في نسخته الثانية والتي ستقام في شكل افتراضي هذه المرة. تلعب الجامعة الروسية لصداقة الشعوب وشركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية دور المنظم للمنتدى الشبابي الثاني الذي سيعقد بدعم من وزارتي الخارجية والعلوم والتعليم العالي الروسيتين.

سيتمحور المنتدى حول موضوع البحث عن أشكال تعاون جديدة في مجال التنمية المستدامة للبلدان الإفريقية عن طريق الترويج للتعليم في مجال التقنيات النووي على نحو يتيح للشباب فتح وتحقيق قدراتهم الكامنة في مجالات العلوم والتكنولوجيا التي تعتمد على التقنيات العالية في بلدانهم ما يسهم بدوره في تطوير مشاريع الأعمال المشتركة.

في إطار هذا الموضوع، سيناقش المشاركون في المنتدى مجموعة من المسائل المتعلقة بإعداد الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في مجال التقنيات النووية لصالح دول القارة الإفريقية وتطبيق الأساليب التعليمية الجديدة في ظل جائحة كورونا بالإضافة إلى تطوير العلاقات الدولية وتعزيز الروابط الأكاديمية.

سيشارك في المنتدى ممثلون عن البعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية في روسيا والهيئات الحكومية الروسية والأكاديمية الروسية للعلوم والجامعات الأساسية بالنسبة لشركة «روساتوم» والجمعيات العلمية والتعليمية الشبابية من البلدان الإفريقية.

وخلال الجلسة العامة و5 جلسات هادفة في إطار المنتدى سيكون بإمكان المشاركين التواصل بين بعضهم وتبادل الخبرات والحصول على المعارف العملية من كبار الخبراء في مجال التعليم النووي.

يمكنكم التسجيل للمشاركة في المنتدى والتعرف على التفاصيل حوله على الموقع الرسمي للفعالية https://www.ru-africa.ru/