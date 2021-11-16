★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف منتخب مصر عصر اليوم الثلاثاء نظيره منتخب الجابون في ختام منافسات المجموعة السادسة في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022.

كان منتخب مصر قد حسم تأهله للمرحلة النهائية من التصفيات في الجولة الماضية عقب تعادله مع أنجولا على أرض ملعب الأخير بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وتقام اليوم في نفس الموعد أيضاً مباراة منتخب ليبيا أمام نظيره منتخب أنجولا في بني غازي والمباراة تكمن أهميتها في تحسين ترتيب المنتخبين فقط في تصنيف الفيفا بعدما فقد كلاهما فرصة التأهل.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب الذي تقام عليه والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مصر والجابون في ختام تصفيات كأس العالم

تقام مباراة مصر والجابون اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الموافق الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة وعند الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

ملعب مباراة مصر والجابون في ختام تصفيات كأس العالم

يحتضن ملعب استاد برج العرب في محافظة الإسكندرية مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجابون في ختام تصفيات كأس العالم 2022.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في ختام تصفيات كأس العالم

يتم بث مباراة مصر والجابون في ختام تصفيات كأس العالم 2022 عبر شاشة قناة تايم سبورت.