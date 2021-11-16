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عوض تاج الدين: «لدينا أكثر من 73 مليون جرعة لقاح كورونا مخزنة» ()

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عوض تاج الدين: «لدينا أكثر من 73 مليون جرعة لقاح كورونا مخزنة» (فيديو) عوض تاج الدين: «لدينا أكثر من 73 مليون جرعة لقاح كورونا مخزنة» ()

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن الهدف منه حماية المجتمع والعاملين في كل مؤسسات الدولة لأنهم يتعاملون مع جماهير وأكثر عرضة للإصابة، مشددًا على أن القرار هو نوع من الحماية لجميع الفئات وكذلك حماية المجتمع لأن الوقاية تقلل حمل العدوى على الدولة.

تابع خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن القرار لم يصدر إلا بعد التأكد من وجود وفرة اللقاحات ووجود مراكز للتطعيم بأكثر من 1400 مركز، حيث أن هناك أكثر من 73 مليون جرعة لقاح كورونا مخزنة.

أكد تاج الدين أن الدولة خاضت ملحمة للحصول على اللقاحات لأن جميع أنواع اللقاحات الموجودة في العالم أصبحت موجودة في مصر، مضيفًا أن الجامعات بدأت عملية إعطاء اللقاحات وتم توفيرها لجميع أعضاء التدريس كما أن الطلاب أقل من 18 سنة تم توفير اللقاح المناسب لهم.

لفت إلى أن هناك إقبالًا شديدًا على تلقي اللقاح الآن بعد زيادة الوعي وهو مختلف تمامًا عن الفترة الأولى من إعطاء اللقاحات، قائلًا: «الناس بدأت تسمع وتشوف وتراقب الفوائد المترتبة على تلقي اللقاح، والناس في الأول كانت زعلانة من عدم السلام باليد أو ارتداء الكمامة ولكن الأمر أصبح عاديًا الآن».

شدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة على أنه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية شديدة إثر أخذ اللقاحات، بل أن هناك أعراض عادية محتملة وهي لا تقارن بمدى فائدة اللقاح، مشيرًا إلى أنه من الناحية الوقائية والإنسانية والضميرية لا يمكن استخدام أي لقاح في مصر إلا بعد التأكد من عدم وجود سلبيات شديدة منه والتأكد من إيجابيته وإيجازته في بلد المنشأ.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

المصرى اليوم

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